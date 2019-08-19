Мурманск, , 11:38 — REGNUM

Мурманские муниципальные чиновники обратились к областным властям с просьбой активизировать работу по отлову медведей, которые все чаще выходят в населенные пункты, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Последний случай произошел вчера — в Лувеньге медведи сломали дачникам забор. Просьба активизировать работу по отлову медведей и сообщить о ней людям, потому что все напряжены», — заявил руководитель Кандалакшского района.

Министр природных ресурсов Мурманской области Дмитрий Руусалеп подтвердил, что ситуация с медведями в этом году кране сложная.

«В этом году холодное лето, кормовой базы недостаточно, медведи недоедают. В этом году обращений по выходам медведей больше, чем за три предыдущих года в целом. Инспекторы работают постоянно, восемь животных уже отстреляно», — заявил министр.