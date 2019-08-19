Чебоксары, , 11:35 — REGNUM

Через Чувашию сегодня, 19 августа, пройдёт холодный фронт, который принесёт новую порцию кратковременных грозовых дождей, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Погоду в регионе будет определять гребень азорского антициклона, поэтому 20 августа ожидается безоблачная погода с температурой +22…+27 градусов. 21−22 августа вернётся жара, прогнозируется до +30.

Затем южную воздушную массу сменит северная. По словам синоптика-любителя, возможны два варианта развития погодных событий. Если процесс будет идти быстро, то в Чувашии похолодает до +17…+22 градусов при сохранении сухой погоды. Если Поволжье окажется под влиянием ложбины южного циклона, то регионы накроют ливни.

По словам Владимира Михайлова, 18 августа в Чебоксарах выпало 40% от месячной нормы. Всего за 18 августовских осадков было на 12% больше, чем обычно бывает за весь месяц.