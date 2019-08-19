Уфа, , 13:30 — REGNUM

За использование поддельного диплома предстанет перед судом бывший сотрудник полиции. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Бывшего полицейского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как установили следователи, в период времени до 1998 года сотрудник полиции, не пройдя обучение в Башкирском государственном аграрном институте, приобрел его диплом.

Фальшивый документ он предъявил в отдел кадров УВД г. Уфы для продвижения по службе и присвоения ему специального звания.

Управление собственной безопасности МВД выявило факт подделки документа в конце 2018 года.

Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Ленинском районном суде г. Уфы.