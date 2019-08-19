Хабаровск, , 11:37 — REGNUM

Спасатели в Хабаровске вплавь эвакуировали с затопленного острова Большой Уссурийский пенсионерку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожилая женщина не захотела бросать дачу. Спасатели подоспели вовремя — пенсионерка уже вторые сутки сидела на втором этаже почти затопленного дома без связи, еды и воды. Путь по воде до катера женщине при помощи спасателей пришлось преодолевать вплавь. Сейчас она в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 65 дачников на острове Большой Уссурийский отказались эвакуироваться. Это создало дополнительные сложности и спасателям, и властям. Сейчас, когда вода топит остров, эвакуировать людей намного трудней.