Самара, , 11:26 — REGNUM

По факту падения самолета Як-55 вблизи села Подстепки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

По прежнему, в качестве основных версий произошедшего рассматривается ошибка пилотирования или технические неисправности самолета.

До настоящего момента проведен первоначальный комплекс проверочных мероприятий, в дальнейшем будут назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области легкомоторный самолет 18 августа совершил жесткую посадку. Пилот самолета погиб на месте происшествия. По данному факту проводилась доследственная проверка. Было установлено, что собственником самолета являлся пилот, а полет был несанкционированным. Взлет был совершен с территории ООО «Химсервис», которая расположена в селе Подстепки.

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