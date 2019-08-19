Львов, Украина, 19 августа 2019, 11:12 — REGNUM
В селе Грушев Львовской области столкнулись два автомобиля, сообщило 19 августа информационное агентство УНН.
На перекрёстке столкнулись автомобили Audi A4 и Wolksvagen Transporter. Пострадала пассажиры Audi — 51-летняя женщина и годовалый ребёнок. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, у женщины ушиб сустава и закрытый перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на международной трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. Из-за полученных травм скончался шестилетний мальчик.
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