Пермь, , 11:02 — REGNUM

Тридцать четыре человека находятся в больницах Перми после крупной аварии с пассажирским автобусом. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба краевого Минздрава.

Данные приведены по состоянию на утро 19 августа. В числе пострадавших — десять детей, состояние одного их которых — тяжёлое. Семеро из 24 пострадавших взрослых также находятся в тяжёлом состоянии.

Всем госпитализированным оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось о 33 госпитализированных.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа пассажирский автобус, в салоне которого находились более 50 человек, въехал в бетонное ограждение на улице Новогайвинской. Один человек скончался от полученных травм. По факту смертельного ДТП возбуждены два уголовных дела.

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