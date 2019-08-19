Казань, , 11:02 — REGNUM

Прокуратура Татарии начала проверку после сообщений в СМИ об отравлении детей в детском лагере города Иннополис Верхеуслонского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что по предварительной информации, отравились четыре ребёнка.

На месте работают специалисты — представители уполномоченных органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо детей были госпитализированы с признаками отравления. Все они пребывали в лагере, но отравление могло произойти в кафе, где питались дети во время экскурсии в Казань. В Роспотребнадзоре республики сообщили, что взяты пробы сред, обследованы сотрудники. Дети в лагере также были осмотрены, взяты под медицинское наблюдение. Руководство вуза уже извинилось перед пострадавшими и их родителями. Минздрав Татарии также сообщает о четырех пострадавших.

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