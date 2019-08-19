Королевство Испания, , 11:01 — REGNUM

Посол Афганистана в Испании подвергся нападению со стороны группы молодых людей. Об этом сообщает испанское онлайн-издание El Confidencial.

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Инцидент произошёл в Барселоне на улице Виа Лаетана накануне вечером, 18 августа. Злоумышленники окружили дипломата, чтобы отобрать у него часы. В результате нападения посол получил травму ноги. Сотрудники полиции начали расследование по факту ограбления с применением насилия.

Издание напоминаем, что в июне 2019 года в каталонской столице нападение было совершено на чиновницу правительства Республики Корея. Неизвестный пытался вырвать у женщины сумку, в результате чего она упала и ударилась головой. Через несколько дней после этого она скончалась.

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Отмечается, что за последний год уровень преступности в Барселоне вырос почти на 10% и более чем на 32% с 2015 года.