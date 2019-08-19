Улан-Удэ, , 10:50 — REGNUM

В Бурятии всё чаще спасатели привлекаются для поисков пропавших грибников. За выходные 17−18 августа поисково-спасательные службы привлекались к реагированию 17 раз, из них 8 раз на поиски сборщиков дикоросов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Одного из них пришлось эвакуировать из леса, поскольку тот не мог передвигаться самостоятельно.

«Мужчина 1948 года рождения находился на телефонной связи и сообщил нам о том, что у него предположительно защемление седалищного нерва, и самостоятельно передвигаться он не может. Также он сказал свое приблизительное местоположение», — сообщил спасатель Вячеслав Трубачев.

Спасатели нашли пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Однако чаще всего о заблудившихся сборщиках дикоросов сообщают их родственники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костромском МЧС отметили, что грибники научились брать с собой мобильники, но еще не надевают в лес заметную одежду. Они предпочитают одеваться в одежду зелёного цвета, который делает их малозаметными среди листвы.

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