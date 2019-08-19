Челябинск, , 10:49 — REGNUM

Гонщик из Челябинской области Ярослав Фёдоров попал в ДТП на трассе в Чехии во время ралли Barum Czech Rally Zlín. Авария произошла 18 августа, сообщили сами гонщики в соцсетях.

«К сожалению, ралли Злин мы закончили досрочно», — написал пилот машины Николай Грязин.

Ярослав Фёдоров является штурманом Грязина. Машина в результате аварии превратилась в груду железа. Выяснилось, что гонщики не вписались в поворот и врезались в ограждение. Сами они не пострадали.