Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:47 — REGNUM

В Свердловской области под Нижним Тагилом спасатели вытащили угодившего в болото коня. Инцидент произошёл в лесной зоне между посёлками Горбуново и Черноисточинск.

Как сообщает местное издание «Между строк», сигнал о бедствии подала 25-летняя женщина, которая прогуливалась по лесу на коне ещё 17 августа. Она сообщила, что её скакун угодил в болото. Женщина пыталась вытащить коня из трясины самостоятельно, но её старания не увенчались успехом.

Найти место происшествия удалось только ночью 18 августа, так как сотовая связь с женщиной была неустойчивой. Как уточнили в спасательном ведомстве, хозяйку и её коня нашли недалеко от деревни Чащино, после чего им оказали помощь и вывели на трассу.