Бухарест, , 10:33 — REGNUM

Известный румынский альпинист Жолт Терек погиб в Карпатах в горном массиве Фэгэраш. Об этом сообщает Радио Румынии.

Трагедия произошла в центре страны, в уезде Сибиу. Терек сорвался со скалы вблизи горы Негою. Спортсмену было 45 лет. Отмечается, что в горы он отправился один, мобильной связи там не было. Тело доставили вниз на носилках.

Жолту Тереку принадлежит крупнейшее достижение румынского альпинизма — покорение вершины Нангапарбат (8126 м) в Гималаях в 2013 году. Три года спустя он взошел на Пик 5 (6421 м) в гималайском районе Макалу, который был открыт для восхождения в 2003 году.

Гора Негою высотой 2535 м является второй по высоте вершиной в Румынии.

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