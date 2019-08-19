Самара, , 10:18 — REGNUM

Проводится доследственная проверка по факту жёсткой посадки самолета Як-55 вблизи села Подстепки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Крушение самолета Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в качестве основных версий происшествия рассматриваются ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна.

Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области легкомоторный самолет 18 августа совершил жесткую посадку. Пилот судна погиб.

Установлено, что погибший пилот был собственником данного самолета. При этом на полет он разрешения не имел — несанкционированный взлет был совершен с территории ООО «Химсервис», которая расположена в селе Подстепки.