Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM

Спасённая от поезда екатеринбургского метро женщина не получила никаких травм. Об этом заявили в городском метрополитене «Новому дню».

На предприятии подтвердили информацию об инциденте, ранее размещённую в соцсетях. Горожанка не получила никаких повреждений, с ней всё хорошо, заверили журналистов сотрудники метро.

От более детальных комментариев в метрополитене пока воздерживаются.

Напомним, 19 августа 2019 года в екатеринбургском метро спасли женщину, которую обнаружили лежащей на рельсах метро. Инцидент произошёл на станции «Ботаническая».

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