Электрогорск, Московская область, , 11:33 — REGNUM

В Электрогорске Московской области задержан подозреваемый в краже рельсов с железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Общая сумма ущерба составила порядка 350 тысяч рублей.

«Установлено, что злоумышленник обнаружил в лесополосе недалеко от улицы Невского неэксплуатируемое железнодорожное полотно. После чего нашёл рабочих рабочих и организовал демонтаж и транспортировку почти 100 метров рельсов в пункт приёма металла», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска Электрогорского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное лишение свободы, в соответствии с данной статьёй, составляет 10 лет.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.