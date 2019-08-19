Анкара, , 10:19 — REGNUM

Турецкая полиция задержала в 29 провинциях страны 418 человек, подозреваемых в связях с группировкой Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило в понедельник, 19 августа, министерство внутренних дел Турции на странице в соцсети Twitter.

Это заявление последовало после появления информации об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны по обвинению их в связях с запрещенной в Турции организации.

Напомним, представители РПК на протяжении более 30 лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.