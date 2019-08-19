Штаде, , 09:55 — REGNUM

Вечером 17 августа сотрудник немецкой полиции застрелил 20-летнего мужчину в приюте для беженцев в городе Штаде, передает канал n-tv со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

Наряд полиции был вызван в приют, чтобы разнять ссору между двумя мигрантами. Один из них попытался напасть на полицейского, вооружившись спортивным снарядом. Сотрудник полиции сначала использовал перцовый баллончик, но когда это не помогло, выстрелил в нападавшего, сообщила прокуратура. Молодой человек скончался несмотря на усилия врачей.

Полицейская инспекция взяла на себя расследование этого дела. Будет уделено особое внимание вопросу, действовал ли сотрудник полиции в рамках самообороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в приюте для беженцев в столице Австрии мигрант из Ирана пытался убить себя опасным для окружающих способом на глазах у полицейских.

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