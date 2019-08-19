Троицкий район, Челябинская область, , 09:52 — REGNUM

В Челябинской области из-за ДТП погибли 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 и 67-летняя пассажирка. Две девочки из того же авто — девяти и 14 лет — госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Трагедия произошла в районе 8:45 по местному времени на 35-м километре дороги Троицк — Степное. Столкнулись отечественная машина и автомобиль «Сузуки Гранд Витара».

Известно. что все участники ДТП проживают в Троицком районе. За рулём иномарки был 42-летний мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.