Неаполь, Италия, , 09:52 — REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования в связи с гибелью молодого жителя Франции в Италии, о судьбе которого было известно только то, что он упал в расщелину где-то в горах к югу от Неаполя, сообщает Le Figaro.

«С большой грустью я узнал, что тело 27-летнего француза было найдено в Италии. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Благодарю итальянские власти, которые мобилизовали силы на поиски пропавшего», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Известно, что тело 27-летнего жителя Франции было найдено в 200 км к югу от Неаполя в воскресенье вечером, 18 августа, но спасатели предпочли дождаться утра.

Чтобы определить причины смерти и возможность спасения молодого человека, будет начато расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодой человек связался по телефону со спасателями и сказал, что упал, у него сломаны ноги и он не знает, где точно находится.

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