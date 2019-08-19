Артёмовский, Свердловская область, , 09:47 — REGNUM

На Урале в посёлке Сосновый Бор Артёмовского городского округа проводится проверка по сообщению в средствах массовой информации сведений о возможных антисанитарных условиях в санатории «Талый ключ» им. Павлика Морозова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорные органы намерены провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу продуктов питания и оборудования санатория с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора, а также опросить персонал и отдыхающих.

По предварительным данным в учреждении находится 490 детей. По сведениям администрации санатория, фактов отравления среди находящихся на отдыхе школьников и персонала учреждения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мать находящейся в санатории девочки сообщила об антисанитарных условиях в учреждении. По её сведения в санатории много мух, а некоторые дети и вожатые жалуются на боли в животе. Она также сообщила, что намерена забрать ребёнка домой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области родители пожаловались на «санаторий с мухами»