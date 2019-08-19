Оренбург, , 09:40 — REGNUM

На территории Оренбургской области в смертельное ДТП попали автомобиль под управлением жителя Омска и УАЗ из Северного района Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону подробности аварии, в которой утром 19 августа погибли два человека.

По предварительным данным полиции, Тойота Королла выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с УАЗом. Оба водителя погибли. Пассажиры в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Утром 17 августа на федеральной трассе «Москва-Челябинск» примерно в 60 км от Бугуруслана произошло смертельное ДТП с двумя погибшими.

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