Хабаровск, , 09:27 — REGNUM

Детский лагерь «Дружина им. Бонивура» срочно эвакуировали в связи с паводком под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ливни вызвали очередную волну паводка на Дальнем Востоке — трансляция

Смена завершилась на неделю раньше в связи с угрозой подтопления дороги к лагерю. 158 детей эвакуированы. 34 подростка из числа КМНС перевезены в краевой лагерь «Созвездие». 14, 12 из которых воспитанники детских домов, находятся в Хабаровске, в Центре туризма, остальные дети отправлены по домам. Средства за неиспользованное время отдыха вернут родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации. В регионе подтоплены 69 жилых домов, 1852 дачи, залиты водой подвалы 80 многоквартирных домов и 117 дворов в Хабаровске.