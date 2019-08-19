Краснодар, 19 августа 2019, 09:24 — REGNUM
В Краснодаре ликвидируют последствия сильного ливня, обрушившегося в ночь на 19 августа на краевую столицу, сообщила пресс-служба администрации города. Под водой оказались несколько улиц, сейчас в местах подтоплений работает водооткачивающая техника.
По данным мэрии, подтопления зафиксированы на участках ул. Российской, ул. Троицкой, в районе ул. Пригородной и Ростовского шоссе. Ранним утром, с 6:30 до 7:05 в районе ул. им. Вишняковой и ул. Переходной из-за дождя было остановлено движение трамваев.
Как сообщало ИА REGNUM, последствия сильного ливня, прошедшего на выходных, ликвидируют также в Сочи.