Краснодар, , 09:24 — REGNUM

В Краснодаре ликвидируют последствия сильного ливня, обрушившегося в ночь на 19 августа на краевую столицу, сообщила пресс-служба администрации города. Под водой оказались несколько улиц, сейчас в местах подтоплений работает водооткачивающая техника.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

По данным мэрии, подтопления зафиксированы на участках ул. Российской, ул. Троицкой, в районе ул. Пригородной и Ростовского шоссе. Ранним утром, с 6:30 до 7:05 в районе ул. им. Вишняковой и ул. Переходной из-за дождя было остановлено движение трамваев.

«В течение ночи, с 18 на 19 августа, вакуумные машины заранее направили для дежурства на проблемные участки улично-дорожной сети. Во время ливня дежурные «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» провели объезд улично-дорожной сети. В некоторых районах города есть участки улиц, которые залило, это затрудняет движение личного автотранспорта, однако сейчас улицы — в проезжаемом состоянии. Общественный транспорт ходит в обычном режиме», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия сильного ливня, прошедшего на выходных, ликвидируют также в Сочи.