Якутск, , 09:18 — REGNUM

Предприятия Якутии продолжают оказывать материальную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Якутяне в общей сложности перечислили 7 825 349 рублей. Коллективы 216 предприятий и организаций не остались равнодушными к беде региона-соседа», — пояснили в минтруда республики.

Как сообщало ИА REGNUM, практически месяц длится паводок в регионах Дальнего Востока и Сибири, продолжаются сильные ливни, разрушены мосты, дороги, идёт эвакуация населения из самых затопленных населённых пунктов.