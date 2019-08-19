Воронеж, , 09:12 — REGNUM

Шестилетняя девочка получила травмы в результате автоаварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля вечером 18 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 17:15 на Московском проспекте, коло дома №11. По предварительным данным, воитель автобуса ЛиАЗ, следовавшего по маршруту №80, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Carina. В результате маленькая пассажирка автобуса была госпитализирована с травмами. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 16 августа на улице Маршала Жукова в Воронеже в ДТП попали два маршрутных автобуса, в результате два пассажира одного из них получили травмы.

Об этом: В Воронеже два маршрутных автобуса попали в ДТП: есть пострадавшие