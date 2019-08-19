Анси, Франция, , 09:12 — REGNUM

Житель Франции перевозил тело супруги в автомобиле вместе с двумя малолетними детьми, передает немецкий канал n-tv 19 августа.

Автомобиль был задержан полицией во французской коммуне Дуссар по наводке. За рулем находился глава семейства, на заднем сиденье сидели двое детей шести и семи лет. В багажнике полицейские обнаружили чемодан с телом убитой женщины. Уточняется, что дети физически целы.

Глава семьи помещен под арест по подозрению в убийстве супруги, возбуждено расследование. Прокуратура административного центра Анси отказалась комментировать дело. По данным газеты Le Parisien, семья возвращалась из поездки в Италию.