Анси, Франция, 19 августа 2019, 09:12 — REGNUM
Житель Франции перевозил тело супруги в автомобиле вместе с двумя малолетними детьми, передает немецкий канал n-tv 19 августа.
Автомобиль был задержан полицией во французской коммуне Дуссар по наводке. За рулем находился глава семейства, на заднем сиденье сидели двое детей шести и семи лет. В багажнике полицейские обнаружили чемодан с телом убитой женщины. Уточняется, что дети физически целы.
Глава семьи помещен под арест по подозрению в убийстве супруги, возбуждено расследование. Прокуратура административного центра Анси отказалась комментировать дело. По данным газеты Le Parisien, семья возвращалась из поездки в Италию.