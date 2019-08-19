Сретенск, Забайкальский край, , 08:59 — REGNUM

Невероятно «эффективную» госзакупку осуществили власти Сретенска, в мае 2018 года заказав реконструкцию местного стадиона ИП Ольга Плеханова стоимостью 7,58 миллиона рублей. Спустя немногим более года от принятых работ по обустройству асфальтовых дорожек и посеву газона на подготовленном грунте, ровным счётом ничего не напоминает. Более того, как следует из видеосюжета, опубликованного местной активисткой, стадион облюбовало запрещенное растение — конопля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конопля на футбольном поле в Сретенские Цитата из видео

«Внимание, футболисты, особенно вратари. Энергетика всегда рядом с вами. Посмотрите сколько конопли. Хочешь жуй, хочешь ешь, хочешь — нюхай, хочешь — кури или что там с ней делают. Кто отвечать будет за это безобразие?», — иронизирует жительница Сретенска.

Местные власти уже отреагировали на её обращение. На официальном сайте города появилась информация о том, что в срок до 25 августа футбольное поле планируется выровнять и очистить от сорной травы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё более невероятный случай произошёл в алтайском городе Камень-на-Оби, власти которого отдали контракт на проведение благоустроительных работ организации, засадившей клумбу в центре города коноплёй. В процессе разбирательства выяснилось, что наркотические заросли организовали на средства проекта «Единой России» по формированию комфортной городской среды.

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