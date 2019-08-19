Южно-Сахалинск, , 08:52 — REGNUM

На Сахалине маленький медвежонок не хотел уходить с автомобильной трассы, где лежал сбитый автомобилем его брат. Мама-медведица с трудом смогла увести малыша в лес, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведи (cc)skeeze

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По данным регионального ИА Сахалин и Курилы, неизвестный водитель сбил малыша на трассе, на севере Сахалина, когда медвежонок переходил дорогу. Из видеозаписи, которую прислали в редакцию жители, видно, как малыш тычется в окровавленное тельце носом, пытается его поднять и не хочет уходить. Потом из придорожных кустов выходит медведица и уводит выжившего малыша в лес. Второй, совсем еще крошечный медвежонок, так и остался лежать на дороге. Власти сейчас пытаются установить водителя. Ему грозит административное наказание за вред, причиненный природе.

Это уже второй случай гибели медвежонка на Сахалине в августе 2019 года. 7 августа медвежонок забрёл в Оху, испуганный бегал по городским улицам, где его застрелили полицейские. Стражи порядка утверждают, что у них не было иного выхода.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке резко увеличилось количество случаев выхода медведей к человеческому жилью. В жилые поселения зверей гонит голод — реки опустошают промышленники и браконьеры, леса горят, водоемы, где испокон веков рыбачили косолапые, загрязняют, медведи утрачивают кормовую базу и идут к жилью в поисках еды.