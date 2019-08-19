Благовещенск, 19 августа 2019, 08:47 — REGNUM
Биоматериал добытых диких кабанов должны теперь сдавать на исследование все охотники Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС) Амурское охотуправление предложило охотникам в обязательном порядке отбирать у добытых диких кабанов образцы биологического материала и передавать их в ближайшую ветстанцию для исследований.
Такое решение было принято после обнаружения АЧС у диких кабанов, которых считают причиной заражения домашних свиней.
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Как сообщало ИА REGNUM, ученые считают, что вспышки заражения домашних свиней вирусом АЧС обусловлены переносом этой инфекции через границу с Китаем дикими кабанами.