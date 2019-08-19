Красноярск, , 08:33 — REGNUM

Тридцать четыре лесных пожара на площади около 27 тыс. га удалось потушить в российских регионах за сутки 18 августа. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба Авиалесоохраны.

По состоянию на начало суток на территории страны действуют 56 лесных пожаров на площади 85,4 тыс. га, по которым проводятся работы по активному тушению. Больше всего таких пожаров в Красноярском крае: 26 очагов на площади, пройденной огнем, около 55 тыс. га.

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Пожары продолжают тушить в Иркутской, Магаданской и Томской областях, на Чукотке и Камчатке, в Бурятии, Якутии и Хабаровском крае. В борьбе с огнем задействовано 1974 человека, 147 единиц техники и в общей сложности 57 воздушных судов.

Без тушения остаются 146 лесных пожаров на площади в 1 млн 186 тыс. га. Больше всего таких пожаров — 120 — в Якутии. Режим чрезвычайно ситуации продолжает действовать в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае, а также в двух муниципальных районах Бурятии.

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