Хабаровск, , 08:45 — REGNUM

Паводковыми водами в Хабаровске затоплены подвалы 80 многоквартирных домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В столице края водой залиты дворы 117 домов, подтоплены участки нескольких дорог внутри города. В домах и на дорогах работают насосы для откачки воды.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска сегодня достиг отметки 596 см. Через сутки река прибавит 5 см, переступив черту «опасные явления» в 600 см.