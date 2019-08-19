Иркутск, , 08:26 — REGNUM

Из более 2600 семей, потерявших жильё в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области, жилые помещения купили только 20, следует из информации, опубликованной на официальном сайте правительства региона. Причём, по данным губернатора Сергея Левченко, озвученным 18 августа, выдано 522 свидетельства на приобретение жилья.

Министр социальной защиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, 2600 семей (7318 человек) обратились с заявлениями на получение сертификата, на сегодня выдано 582 свидетельства Цитата с сайта правительства Иркутской области

«20 семей уже купили жилые помещения, в основном в Тулуне и Иркутске», — подчеркнул глава региона.

Но днём ранее, 17 августа, министр социальной защиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов озвучивал несколько другую информацию по выданным свидетельствам. Он отмечал, что 2600 семей (7318 человек) обратились с заявлениями на получение сертификата и что на сегодня выдано 582 свидетельства.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что уже выдано 522 свидетельства на приобретение жилья Цитата с сайта правительства Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. В конце июля паводковая обстановка вновь обострилась. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.

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