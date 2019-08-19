Хабаровск, , 08:21 — REGNUM

Набережная Хабаровска, которую за бюджетные деньги восстановили после наводнения 2013 года, разваливается из-за паводка 2019-го, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Под водой уже скрылась прогулочная часть набережной, прилегающие к ней лестницы. Пострадали декоративные элементы набережной, на восстановление которых теперь, опять, потребуются немалые средства. Ответственные чиновники уже доложили, что в период паводка набережная потеряет облицовочные мраморные плиты. Которые ранее посадили на клей, а также дощатую обшивку прогулочной зоны. Лестницу, которая ведёт к набережной, тоже придётся ремонтировать — ливни вымыли весь грунт под ней.

Губернатор края Сергей Фургал обрисовал дальнейшие действия властей: нужно будет опять делать проект, опять закладывать деньги на ремонт объекта, который только недавно сделали. А если бы сразу в проект заложили систему водоотведения, набережная бы не «поплыла». Но такую систему в проект не заложили.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска растёт, он достиг уже 596 см, через сутки он поднимется ещё на 5 см и превысит отметку «опасные явления» — она находится на шести метрах.