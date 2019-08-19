Тюмень, , 08:22 — REGNUM

Под Тюменью вечером 18 августа легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус. Два человека получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Дорожное происшествие случилось в 17:30 по местному времени (15:30 мск) на 13-м километре дороги Тюмень — Салаирка. По предварительным данным автомобиль «Шкода» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «МАЗ».

Пассажиры автобуса не пострадали. Травмы получили 69-летний водитель «Шкоды» и его 67-летняя пассажирка.