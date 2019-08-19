Уфа, , 08:38 — REGNUM

Помощь спасателей потребовалась семейной паре, которая ночью путешествовала по реке Уфа, 19 августа сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты г. Уфы.

Сигнал о помощи поступил в спасательную службу 18 августа в 22:38 часов.

Как оказалось, супруги, на надувной лодке сплавляясь по маршруту ДОК-Сипайлово, заметили, что лодка получила пробоину и начала тонуть. Семейная пара благополучно пристала к левому берегу реки в районе гипермаркета «Максидом», где их и обнаружили, приехавшие по вызову, спасатели.

«Спасатели на катере перевезли мужчину и женщину, по их просьбе, обратно до переправы «ДОК». В медицинской помощи они не нуждались. Что подвигло чету отправиться в ночное время в опасное путешествие остаётся только гадать», — сообщают в пресс-службе.