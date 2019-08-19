Одесса, Украина, , 08:12 — REGNUM

Одесские правоохранители задержали трёх человек по делу о пожаре в отеле «Токио Стар», сообщил 19 августа местный ресурс «Думская».

Задержанные

"В «Токио» изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера… Задержаны управляющая «Зиркой» Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом», — рассказал журналистам источник из числа сотрудников отеля.

Он также отметил, что в отеле было много номеров, в которых вообще не было окон. Курить в помещениях отеля было запрещено, однако бывали случаи, когда этот запрет нарушался.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в центральной части Одессы загорелся отель «Токио Стар». Погибли девять человек.

По словам очевидцев, пожар начался внизу, в помещении прачечной и за считанные минуты распространился по всему зданию.

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Отметим, сам отель находился в помещении старого трамвайного депо недалеко от городского вокзала. В здании было 270 крохотных номеров, которые сдавали в почасовую аренду.