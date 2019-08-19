Вашингтон, , 08:25 — REGNUM

Полиция Нью-Мидлтауна (США) арестовала в субботу, 17 августа, 20-летнего мужчину по подозрению в готовящемся нападении на еврейский центр. Он предстанет в муниципальном суде Струтерса (штат Огайо) в понедельник, 19 августа. Об этом сообщает Daily Mail.

Джеймс Рирдон был арестован в своем доме в деревне округа Махонинг после того, как он, предположительно, выложил в Instagram видео стреляющего из полуавтоматической винтовки человека в помеченное здание еврейской общины Янгстауна, сообщил начальник полиции Винсент Д'Эгидио.

По его словам, в результате обыска в доме подозреваемого были найдены патроны, полуавтоматическое оружие и антисемитская литература.

Ведется следствие.