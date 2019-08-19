Пермь, , 07:57 — REGNUM

В Перми увеличилось число пассажиров, которым потребовалась госпитализация после крупной аварии с участием автобуса маршрута № 53. На 18 августа в больницах находились 33 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

Госпитализировано 33 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 24 взрослых (у восьми человек тяжелое состояние).

Стоит отметить, на 17 августа, по данным министерства здравоохранения, в больницах находились 32 человека: девять детей и 23 взрослых.

Напомним, вечером 17 августа на улице Новогайвинской автобус маршрута № 53 врезался в бетонное ограждение здания. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности транспортного средства. В салоне находились более 50 пассажиров. В результате ДТП один человек погиб, более 30 — госпитализированы.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Еще одно уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель задержан в соответствии со статьёй 91 УПК Российской Федерации.

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