Анкара, 19 августа 2019, 07:59 — REGNUM
В результате взрыва фугаса в турецкой провинции Хаккяри погиб один человек, об этом 18 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Местные чиновники поспешили обвинить в произошедшем инциденте членов Рабочей партии Курдистана (РПК), однако ответственность за инцидент повстанцы на себя пока не взяли.
Напомним, противостояние между РПК и правительством Турции продолжается уже 35 лет, курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
За годы конфликта погибли свыше 40 тыс. человек с обеих сторон, в том числе мирные граждане.
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