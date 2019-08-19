Анкара, , 07:59 — REGNUM

В результате взрыва фугаса в турецкой провинции Хаккяри погиб один человек, об этом 18 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Местные чиновники поспешили обвинить в произошедшем инциденте членов Рабочей партии Курдистана (РПК), однако ответственность за инцидент повстанцы на себя пока не взяли.

Напомним, противостояние между РПК и правительством Турции продолжается уже 35 лет, курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

За годы конфликта погибли свыше 40 тыс. человек с обеих сторон, в том числе мирные граждане.

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