Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM

В Екатеринбурге таможенники аэропорта «Кольцово» обнаружили в багаже пассажира экстремистскую литературу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Мужчина оказался местным жителем, который взял у своего знакомого в дорогу религиозную литературу. Книги были изъяты и отправлены на экспертизу, в результате которой установлено, что одна из книг является экстремистской и включена в соответствующий федеральный список литературы.

Отметим, что в отношении пассажира-нарушителя составлен протокол о привлечении его к административной ответственности.

Напомним, что в июле 2019 года в Красноярске задержали гражданина Узбекистана, который провозил в багаже запрещенную литературу. Он был привлечён к административной ответственности и суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.