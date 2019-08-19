Иркутск, , 07:44 — REGNUM

Сотни тысяч гектаров горящего леса осложнили жизнь жителям 62 населённых пунктов, расположенных в семи районах региона, такие данные на своём сайте приводит региональное ГУ МЧС РФ.

По данным спасателей, задымление от лесных пожаров, действующих на территории Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов, наблюдается 19 населенных пунктов Братского района, в одном населенном пункте Катангского района, 22 населенных пунктах Нижнеилимского района, пяти населенных пунктов Усть-Илимского района, 12 населенных пунктах Усть-Кутского района, одном населенном пункте в Мамско-Чуйского района и двух насёленных пункта Киренского района.

Вместе с тем, отмечается, что по данным лабораторией Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Напомним, в конце прошедшей недели площади действующих лесных пожаров на территории Иркутской области сократились. По состоянию на 16 августа в регионе действовало 92 пожара на площади 631 тысяча 791 га, из них 13 пожаров локализованы на площади 17 тысяч 587 га.

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