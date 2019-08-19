Якутск, 19 августа 2019, 07:41 — REGNUM
Доктор юридических наук, член Общественной палаты Якутии Владимир Данилов считает, что дисквалификация министра ЖКХ республики Дмитрия Садовникова не может быть применена в принципе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Эксперт направил письмо в Общественный совет при министерстве ЖКХ и энергетики Якутии о том, что должность министра относится к государственной должности, поэтому Дмитрий Садовников не входит в перечень привлекаемых физлиц по данной статье КоАП РФ. К нему не может быть применена дисквалификация в принципе, Данилов рекомендует обратиться в Верховный Суд с апелляцией.
Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Якутска в связи с мусорными войнами в республике признал Садовникова виновным, обвинив в бездействии и дисквалифицировал его с занимаемой должности министра ЖКХ Якутии на 7 месяцев.