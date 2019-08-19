История вопроса

Переход на новую системы обращения с ТКО оказался трудным как в целом для Якутии, так и для её Якутска. Республику поделили на пять зон, для каждой из которых был выбран региональный мусорный оператор, в столице региона им стало ООО «ЯкутскЭкоСети». К компании сразу возникли претензии. Жители и предприниматели города жаловались на слишком высокие тарифы на вывоз мусора, перевозчики бытовых отходов – на то, что региональный оператор не оплачивает их услуги своевременно и в полном объёме. Это стало причиной того, что 21 февраля 2019 года Якутск оказался в шаге от мусорного коллапса: компании, взявшие на себя обязательства по вывозу твёрдых коммунальных отходов, отказались работать. Ситуация была разрешена благодаря усилиям руководства мэрии Якутска.

На условия договора с региональным оператором перевозчики пожаловались в УФАС. Антимонопольная служба пришла к выводу, что мэрия Якутска, МУП «Жилкомсервис», «ЯкутскЭкоСети» — это аффилированные организации. Что касается тарифа на вывоз мусора, то в него, как отметили в УФАС, оказался включён возврат инвестиций на создание мусорных полигонов, которые региональный оператор должен был строить за свой счёт.

Представители «ЯкутскЭкоСети» в свою очередь жаловались на то, что подозревают перевозчиков в выполнении «левых» рейсов и не дают доступа к отслеживанию маршрутов передвижения мусоровозов через ГЛОНАСС. Причину задержки оплаты за вывоз мусора директор компании-регоператора Денис Тон объяснил низкой собираемостью средств с населения и тем, что объёмы вывозимых ТКОоказались превышены почти в два раза от ожидаемых (61 тыс. кубометров вместо 35 тыс.). Когда началась забастовка, «ЯкутскЭкоСети» экстренно оформило займ, чтобы расплатиться с перевозчиками.

Что касается тарифов, то жители Якутска сочли из слишком высокими и начали жаловаться в различные инстанции, в том числе в ОНФ. Проверку обоснованности цен на вывоз мусора попросили организовать руководителя прокуратуры республики Айдара Иванова. К нему также обратились с просьбой проверить законность денежных переводов в иностранные банки со стороны «ЯкутскЭкоСети» и соответствие штатных сотрудников этой фирмы и получаемой ими зарплаты на предмет наличия «мёртвых душ».

