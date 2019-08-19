п. Мишелевка, , 07:36 — REGNUM

Трагедия, унёсшая жизнь взрослой женщины и троих детей, произошедшая из-за пожара в частном жилом доме на улице Мира в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, стала поводом для введения особого противопожарного режима. Подробности сегодня, 19 августа, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

На территории Мишелевского городского поселения Иркутской области введен особый противопожарный режим после пожара, унесшего жизни четырех человек ГУ МЧС по Иркутской области

«О возгорании спасатели узнали 18 августа 2019 года в 12:40 местного времени. На момент происходило горение внутри дома, из окон шел черный густой дым. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение. Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, её четырёхлетняя дочь и двое внуков: полуторагодовалый мальчик и трёхлетняя девочка», — отметили в МЧС.

Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, покинуть загоревшийся дом и помочь детям она не смогла, дом выгорел полностью.

Особый противопожарный режим на территории Мишелевского городского поселения введен с 18 августа по 2 сентября. Как пояснил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов, в первую очередь речь идёт о проведении рейдов по жилым домам, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Всего за сутки 18 августа иркутские спасатели потушили девять техногенных пожаров. Привлекались 63 человека личного состава и 22 единицы техники.