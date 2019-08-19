п. Мишелевка, 19 августа 2019, 07:36 — REGNUM
Трагедия, унёсшая жизнь взрослой женщины и троих детей, произошедшая из-за пожара в частном жилом доме на улице Мира в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, стала поводом для введения особого противопожарного режима. Подробности сегодня, 19 августа, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
«О возгорании спасатели узнали 18 августа 2019 года в 12:40 местного времени. На момент происходило горение внутри дома, из окон шел черный густой дым. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение. Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, её четырёхлетняя дочь и двое внуков: полуторагодовалый мальчик и трёхлетняя девочка», — отметили в МЧС.
Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, покинуть загоревшийся дом и помочь детям она не смогла, дом выгорел полностью.
Особый противопожарный режим на территории Мишелевского городского поселения введен с 18 августа по 2 сентября. Как пояснил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов, в первую очередь речь идёт о проведении рейдов по жилым домам, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Всего за сутки 18 августа иркутские спасатели потушили девять техногенных пожаров. Привлекались 63 человека личного состава и 22 единицы техники.