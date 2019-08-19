Бичурский район, Бурятия, , 07:34 — REGNUM

В Бичурском районе Бурятии произошло ЧП — охотник по случайности застрелил сотрудника лесхоза. Трагедия произошла в ночь на воскресенье.

Как передаёт «Байкал-Daily», в темноте одному из трёх охотников показалось, что недалеко находится кабан. Однако после выстрела по цели послышались человеческие крики. Испугавшись, охотник скрылся с места происшествия.

«Путём оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Бичурского МВД установили личность стрелявшего и задержали его», — сообщил заместитель руководителя Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Андрей Хамарханов.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Подозреваемый при этом не отрицает своей вины.

Подобные случаи на охоте не являются редкостью. Как сообщили ИА REGNUM, в Тюменской области в сентябре 2018 года 61-летний мужчина подстрелил вместо косули своего знакомого.

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