Владивосток, , 07:32 — REGNUM

В результате воздействия тайфуна «Кроса» в Приморье оказались подтопленными 1499 приусадебных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям было озвучено общее количество пострадавших в результате стихии домов и приусадебных участков. Так, всего на территории Приморья было подтоплено 1499 приусадебных участков и 287 домов. В девяти районах Приморья из-за подтопления дорог прерывалось транспортное сообщение.

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Как сообщало ИА REGNUM, дорожные бригады приступили к ремонту дорог, разрушенных под влиянием тайфуна «Кроса». В настоящее время ещё сохраняется невозможность проезда в некоторые удалённые сёла Приморского края.