Петропавловск-Камчатский, , 07:31 — REGNUM

Росприроднадзор намерен в суде взыскать с камчатских военных почти миллиард рублей за экологический ущерб, причиненный природе Камчатки в связи с затоплением плавучего дока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Прокуратура требует поднять притопленное в камчатской бухте судно

Арбитражный суд Камчатского края обязал Минобороны еще в 2015 году убрать с территории ОАО «Северо-Восточного ремонтного цеха» в Вилючинске и прилегающей к нему акватории затопленный плавучий док. Док — собственность Минобороны РФ. Но военные до настоящего времени решение суда не исполнили.

Росприроднадзор посчитал, что своим бездействием военные нанесли вред окружающей среде на сумму 907 млн 351,2 тыс. рублей. Сегодня Арбитражный суд Приморского края принял очередной иск Росприроднадзора к рассмотрению.

Всего за последний год Тихоокеанское управление Росприроднадзора предъявило военным аналогичных исков на сумму свыше 1,8 млрд рублей. По данным природоохранного ведомства, бухта Авачинская на Камчатке сегодня насчитывает 73 затопленных объекта. Это брошенные суда, общий вес которых превышает 260 тыс. тонн. Большая часть судов, 59 единиц, принадлежит военным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году природоохранная прокуратура потребовала поднять из бухты Южная (часть акватории Авачинской губы) притопленное рыболовное судно, которое являлось источником загрязнения моря.