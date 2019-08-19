Владивосток, 19 августа 2019, 07:22 — REGNUM
В Пограничном районе Приморья фермер, после того, как дожди отрезали дорогу, приютил сорок человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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После сильных дождей поднявшаяся вода прервала транспортное сообщение с сёлами Новогеоргиевка и Синельниково, где задержалось несколько десятков человек. Фермер из села Синельниково приютил у себя 40 человек, накормил им и предоставил ночлег — это было отмечено на совещании краевой комиссии по чрезвычайной ситуации.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в результате дождей, вызванных тайфуном «Кроса», без транспортного сообщения осталось девять районов края. В настоящее время идут работы по восстановлению разрушенных дорог.