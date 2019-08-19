Харьков, Украина, , 07:22 — REGNUM

Из харьковского экопарка Фельдмана сбежала зебра, сообщил 18 августа телеканал UA: Харьков.

Детективы Цитата из мф «Следствие ведут Колобки» реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

Представитель парка рассказал, что животное сбежало, когда его переводили в новый вольер. Это произошло до открытия парка для посетителей.

В данный момент зебру ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтёры. К поискам привлекли один квадрокоптер.

Представитель парка отметил, что о местонахождении животного следует сообщить работникам экопарка, поскольку самостоятельно его ловить опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области местные жители нашли мёртвого крокодила. Люди подозревают, что рептилия могла иметь отношение к цирку, гастролировавшему в соседнем городе Прилуки.

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