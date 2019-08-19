Самара, , 07:19 — REGNUM

67 человек было задействовано в тушении пожара, который произошел в центре Самары, 19 августа сообщает «Губерния».

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал поступил 18 августа в 23:43. По сообщению очевидцев, в доме по улице Лейтенанта Шмидта, 7 загорелась крыша двухэтажного частного дома.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, поэтому на вызов было поднято 67 спасателей. Приехав на место возгорания, пожарные установили, что его площадь составила 250 кв. метров.

Возгорание было ликвидировано в 00:47. По сообщению спасателей, погибших и пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.